تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 11:11:02 المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا |  2019-10-30 11:00:39 لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها |  2019-10-30 10:22:10 الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. |  2019-10-30 09:56:24 سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان |  2019-10-30 09:49:52 في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن |  2019-10-30 09:20:00 صور من مباراة قدامى البرازيل واسرائيل على ستاد سامي عوفر بحيفا |  2019-10-30 08:51:21 لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات |  2019-10-30 08:50:14 الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين |  2019-10-30 08:33:41 الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل |  2019-10-30 08:29:27 إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت |  2019-10-30 08:21:48 تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم |  2019-10-30 05:31:44 بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة |  2019-10-30 05:28:15 الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-30 00:01:28 كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين |  2019-10-29 22:10:13 كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده، إلا أن هذا التأييد والدعم، جرّ حملات تحريضية وتشويهية بحق كل من أيد التظاهرات.




اتسم الشارع اللبناني في مظاهراته الأخيرة بالوحدة التي ابتعدت عن كل مظاهر الطائفية، كما لعب القطاع التعليمي في لبنان دورا مهما في مسار الحراك الشعبي.


ونقل أساتذة جامعيون محاضراتهم إلى شارع في وسط بيروت، وتحدثوا إلى الطلاب عن أهمية الحراك الذي تشهده البلاد.


ولم تكن هذه المبادرة وحيدة، فقد أصدرت أشهر جامعات لبنان، الجامعة الأميركية في بيروت بالاشتراك مع الجامعة اليسوعية، بيانا داعما للحراك المدني، كما شاركت شخصيات أكاديمية لبنانية عدة في المظاهرات التي تجتاح لبنان من محافظة عكار في أقصى شماله، وحتى النبطية في جنوبه.




كلمات متعلقة

لبنان..حملات, "تخوين", و"تحريض", بحق, أكاديميين, مؤيدين, للمظاهرات,

تابعونــا

لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها 2019-10-30 | 11:00:39

طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق...

بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة 2019-10-30 | 05:31:44

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الزعماء السياسيين في لبنان على...

كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين 2019-10-30 | 00:01:28

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري...

الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية 2019-10-29 | 16:12:07

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ، الثلاثاء، كما كان...

مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه 2019-10-29 | 13:27:24

نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد...

"جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه 2019-10-29 | 11:20:19

كشف مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية"قسد" عن المعلومات التي قدمها...

احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين 2019-10-29 | 10:14:12

لليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر المحتجون في لبنان بقطع الطرقات الرئيسية وشل...

تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية 2019-10-29 | 10:08:13

تحتفل تركيا، اليوم "الثلاثاء"، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين...

مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر 2019-10-29 | 08:36:17

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي الذي قتل...

مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب 2019-10-29 | 05:49:43

من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا تشيلسي و باريس سان جيرمانانقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتعمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاحملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com