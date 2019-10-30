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الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اصدر مرسوما أميرياً بتعيين السفير عزيز رحيٌم الديحاني سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين .



وقال السفير طهبوب ان المرسوم الاميري صدر بعد ان رحبت دولة فلسطين بترشيح السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية سفيرا غير مقيم لبلاده لدى فلسطين.


وبهذا التعيين يكون السفير الديحاني اول سفير لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.




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