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القدس - خلال يوم - التبرع بأكثر من مليون شيكل لصالح علاج مرضى السرطان
2019-10-30 08:48:06
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خلال يوم - التبرع بأكثر من مليون وربع شيكل لصالح علاج مرضى السرطان بالضفة وغزة والقدس
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