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القدس - خلال يوم - التبرع بأكثر من مليون شيكل لصالح علاج مرضى السرطان



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القدس - خلال يوم - التبرع بأكثر من مليون شيكل لصالح علاج مرضى السرطان




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