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وقفة احتجاجية أمام مصنع "دلكول" في مدينة اللد
2019-10-30 08:44:45
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وقفة احتجاجية أمام مصنع "دلكول" في مدينة اللد
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