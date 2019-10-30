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الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت السلطات الأردنية الليلة الماضية مواطنا اسرائيليا تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية .



وأعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


نواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل

وطالب النائب خليل عطية الحكومة بعدم الافراج عن المواطن الإسرائيلي الا بعد اخلاء سبيل جميع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية

سواء المحكومين او الموقوفين اداريا وفي مقدمتهم هبه اللبدي وعبد الرحمن المرعي .

وبدوره استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاردني النائب نضال الطعاني عرض الأردن صفقة تبادل مع القدس قائلا انه يمكن مع ذلك استخدام التحفظ على المتسلل في الأردن كورقة ضغط على إسرائيل.

وقد استدعت وزارة الخارجية في عمان السفير الاردني لدى إسرائيل احتجاجا على عدم الافراج عن اللبدي وعبد الرحمن.




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