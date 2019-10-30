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2019-10-30 08:21:48
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2019-10-30 05:31:44
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2019-10-30 05:28:15
الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع
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2019-10-30 00:01:28
كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين
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2019-10-29 22:10:13
كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة
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2019-10-29 21:39:48
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ام الفحم: لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للباحث المعروف صالح لطفي
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2019-10-29 20:57:06
سخنين: إعادة أرض بيزك لملكية البلدية
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2019-10-29 17:38:24
اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع
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2019-10-29 14:44:56
مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع
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حملة واسعة تطالب بالافراج الفوري عن الاسيرة هبة اللبدي
2019-10-30 08:31:22
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حملة واسعة تطالب بالافراج الفوري عن الاسيرة هبة اللبدي
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