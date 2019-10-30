تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 08:51:21 لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات |  2019-10-30 08:50:14 الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين |  2019-10-30 08:33:41 الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل |  2019-10-30 08:29:27 إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت |  2019-10-30 08:21:48 تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم |  2019-10-30 05:31:44 بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة |  2019-10-30 05:28:15 الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-30 00:01:28 كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين |  2019-10-29 22:10:13 كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة |  2019-10-29 21:39:48 المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة تختار فريدة ضبيط رئيسةً لمجلس الطلاب |  2019-10-29 21:37:25 ام الفحم: لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للباحث المعروف صالح لطفي |  2019-10-29 20:57:06 سخنين: إعادة أرض بيزك لملكية البلدية |  2019-10-29 17:38:24 اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع |  2019-10-29 17:36:28 نتنياهو يقرر تشكيل طاقم خاص لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي |  2019-10-29 14:44:56 مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حملة واسعة تطالب بالافراج الفوري عن الاسيرة هبة اللبدي



  |     |   اضافة تعليق



حملة واسعة تطالب بالافراج الفوري عن الاسيرة هبة اللبدي




كلمات متعلقة

حملة, واسعة, تطالب, بالافراج, الفوري, عن, الاسيرة, هبة, اللبدي,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة كنيست يصادق يقر قانون الاقصاء النواب العرب بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولحادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب مصرع فتاة عربية مدينة حيفا سقطت الطابق الخامس اصابة شرطة اسعاف شارع بن شيمنالمهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة طائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةالقاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com