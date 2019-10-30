إقتراح, قانون, لمنع, التدفئة, بالحطب, والوقود, في, البيوت,

قدّم عضو الكنيست من حزب كحول لفان العيزر شتيرن اقتراح قانون يتم بموجبه تغريم كل من يستعمل الحطب والكاز والسولار في بيته خلال فصل الشتاء بمبلغ 14,400 شيكل.ويحظى اقتراح القانون بدعم من مركز الأبحاث في الكنيست ، والذي أرفق الى اقتراح القانون، والذي يشير الى ان "وسائل التدفئة هذه تؤدّي الى تدفّق مواد مسرطنة الى الهواء".يذكر انّه وفي إسرائيل ليس هناك معلومات عن حوادث وفاة نتيجة استعمال وسائل التدفئة هذه ، ولكن وزارة الحفاظ على البيئة تقول بأنّه تم تقديم حوالي 294 شكوى حول استخدام وسائل التدفئة المذكورة أعلاه .