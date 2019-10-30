"سامسونغ", تكشف, عن, هاتفها, "المربع", الجديد,

كشفت "سامسونغ"، عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف عن الذي أطلقته قبل أسابيع، حيث يتخذ الشكل المربع بعد ثنيه.

وأعلنت "سامسونغ" عن كشفها الجديد، خلال مؤتمر الشركة للمطورين في الولايات المتحدة.وهذا هو ثاني هاتف قابل للطي يطلقه عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، بعد أطلقت في وقت سابق هاتف "غالاكسي فولد" القابل للطي بشاشتين.إلا أن الهاتف الجديد يطوى بشكل رأسي، لا أفقي مثل النسخة الأخيرة، حيث يتحول إلى شكل مربع.ولم تذكر "سامسونغ" الكثير من التفاصيل بشأن هاتفها الجديد أو موعد إطلاقه.وقال بيان للشركة نشرته "رويترز": "رغم أننا لا نستطيع التعليق على المنتجات المستقبلية، فإن سامسونغ ملتزمة بالريادة في فئة الهواتف القابلة للطي، بما في ذلك الاستثمار في تطوير تصميمات جديدة".