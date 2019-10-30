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الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع



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اليوم الاربعاء، يكون الجو خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



اما يوم الخميس، يكون الجو خريفيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والجمعة، يكون الجو خريفيا، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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