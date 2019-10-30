الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع

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صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...
اعتقلت السلطات الأردنية الليلة الماضية مواطنا اسرائيليا تسلل بطريقة غير شرعية...
قدّم عضو الكنيست من حزب كحول لفان العيزر شتيرن اقتراح قانون يتم بموجبه تغريم كل من...
اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...
أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...
بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك...
عقد مؤخرا اجتماعا جمع بين نائب رئيس بلدية سخنبن خير زبيدات وصالح شلاعطة مسؤول قسم...
قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف...
لقي سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء...
سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب...