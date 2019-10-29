المدرسة, الأرثوذكسيّة, الثانويّة, في, الرملة, تختار, فريدة, ضبيط, رئيسةً, لمجلس, الطلاب,

أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا نزيهًا لاختيار رئيسًا لمجلس الطلاب من بين ثلاثة المرشحين الذين قدّموا طلب ترشيحهم للجنة الانتخابات المدرسية وقد ترشح كل من : الطالب فادي راضي أبو صويص من الصف الحادي عشر.الطالبة فريدة أنطون ضبيط من الصف الثاني عشر.الطالبة عدن وسام حسّونة من الصف الثاني عشر.جدير بالذكر أنّه على مدار أكثر من أسبوع أخذ كل مرشح/ة يدير حملته الانتخابية والتي تخلّلت عرض بريستولات وشرح في الصفوف وكلمات صباحية، أعلن فيها كل مرشح/ة عن خططه المستقبلية لمصلحة الطلاب والمدرسة.أمّا يوم الانتخابات فقد افتتحت صناديق الاقتراع أمام الطلاب من الساعة 10:00-11:00، حيث وضع الصندوق الأوّل في مكتبة المدرسة والصندوق الثاني في مختبر المدرسة وكل صندوق اقتراع كان مسؤول عليه 3 أعضاء من لجنة الانتخابات وباشراف معلم/ة مسؤول على النظام.مع انتهاء مدّة الاقتراع، تم جمع الصناديق وفرز الأصوات بوجود أعضاء لجنة الانتخابات ومستشارة المدرسة المعلمة هديل منصور عضوة لجنة مراقبة على الانتخابات ومركّز التربية الاجتماعية في المدرسة الأستاذ خضر أمسيس ومركّزة مجلس الطلاب المعلمة مونا شحادة عبود.مع الانتهاء من فرز الأصوات وكتابة نتائج الانتخابات تم جمع الطلاب في ساحة المدرسة والاعلان على النتائج من قبل مندوبة لجنة الانتخابات الطالبة مرين فزع وقد أسفرت النتائج النهائية عن فوز الطالبة فريدة أنطون ضبيط بأغلبية الاصوات حيث حصلت على نسبة %45.7 من الاصوات أمّا الطالب فادي أبو صويص فقد حصل على نسبة %36 من الاصوات وفي المرتبة الثالثة حصلت الطالب عدن حسونة على نسبة %4.5.وختامًا، شكرت مديرة المدرسة المربية الهام فزع مخّول المرشّحين ولجنة الانتخابات وأعضاء مجلس الطلاب وهنّأت الطالبة فريدة ضبيط لفوزها في الانتخابات متمنيةً لمجلس الطلاب سنة دراسيّة ممتعة حافلة بالفعاليات والنشاطات التي تعود بالفائدة على الطلاب والمدرسة.وفي نهاية كلمتها شكرت مديرة المدرسة كافّة المعلمين والمربين ومركّزة مجلس الطلاب ومركز التربية الاجتماعية على عملهم الدؤوب ومتابعتهم لعملية الانتخابات وحرصهم على نزاهتها.