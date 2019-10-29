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ام الفحم: لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للباحث المعروف صالح لطفي



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بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك وفق خطة عمل معدة لهذا المشروع خلال العام الدراسي الحالي . واول الغيث قطرة. القى المحاضرة الدسمة والماتعة الباحث المعروف صالح لطفي. وتمحورت تلك المحاضرة حول تاريخ مجتمعنا العربي وربطه بما يجري حاليا من تغيرات فيه مع تعريج على اهم اسباب التحول ايجابا وسلبا.  مدير المدرسة الشيخ نائل فواز: نشكر المحاضر الباحث الشيخ صالح لطفي على محاضرته القيمة. هذه الفعاليات تاتي ضمن مشروع توعية طالباتنا وتثقيفهن بشتى المجالات.. لان طالباتنا في اعلى سلم اولوياتنا".





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