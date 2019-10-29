ام, الفحم:, لقاء, ومحاضرة, لتثقيف, طالبات, مدرسة, خديجة, الثانوية, النموذجية, للباحث, المعروف, صالح, لطفي,

بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك وفق خطة عمل معدة لهذا المشروع خلال العام الدراسي الحالي . واول الغيث قطرة. القى المحاضرة الدسمة والماتعة الباحث المعروف صالح لطفي. وتمحورت تلك المحاضرة حول تاريخ مجتمعنا العربي وربطه بما يجري حاليا من تغيرات فيه مع تعريج على اهم اسباب التحول ايجابا وسلبا. مدير المدرسة الشيخ نائل فواز: نشكر المحاضر الباحث الشيخ صالح لطفي على محاضرته القيمة. هذه الفعاليات تاتي ضمن مشروع توعية طالباتنا وتثقيفهن بشتى المجالات.. لان طالباتنا في اعلى سلم اولوياتنا".

تابعونــا

كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة 2019-10-29 | 22:10:13 اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...

المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة تختار فريدة ضبيط رئيسةً لمجلس الطلاب 2019-10-29 | 21:39:48 أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...

سخنين: إعادة أرض بيزك لملكية البلدية 2019-10-29 | 20:57:06 عقد مؤخرا اجتماعا جمع بين نائب رئيس بلدية سخنبن خير زبيدات وصالح شلاعطة مسؤول قسم...

نتنياهو يقرر تشكيل طاقم خاص لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي 2019-10-29 | 17:36:28 قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف...

مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع 2019-10-29 | 14:44:56 لقي سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء...

تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات 2019-10-29 | 14:40:27 سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس 2019-10-29 | 14:45:56 لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن...

البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! 2019-10-29 | 14:04:43 كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري،...

ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك 2019-10-29 | 14:45:07 استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى...