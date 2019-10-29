سخنين:, إعادة, أرض, بيزك, لملكية, البلدية,

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اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...
أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...
بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك...
قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف...
لقي سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء...
سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب...
لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن...
كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري،...
استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى...
رام الله - اصيب شاب 22 عاما ظهر اليوم الثلاثاء من سكان مدينة الرملة باطلاق النار...