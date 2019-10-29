سخنين:, إعادة, أرض, بيزك, لملكية, البلدية,

عقد مؤخرا اجتماعا جمع بين نائب رئيس بلدية سخنبن خير زبيدات وصالح شلاعطة مسؤول قسم الهندسة وعلي بشير المدير الإداري للبلدية مع الطاقم المهني لشركة بيزك برئاسة يوفال زيني في مقر الشركة في كريات آتا.

ومن أهم الملفات التي تم مناقشتها تطوير شبكة الهواتف والانترنت وتوصيلها لجميع احياء سخنين وخاصة الأحياء الجديدة،على أن يتم تصليح الخطوط القديمة واستبدالها بخطوط جديدة.وسوف يعقد اجتماعا مع الطاقم المهني لشركة بيزك مع إدارة بلدية سخنين بتاريخ 11-7 القادم لتوقيع اتفاقية نقل ملكية أرض بيزك الى بلدية سخنين.