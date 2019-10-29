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الرئيسية | فلسطين



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اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع



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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة، كانت تحلق على "عُلوٍ استثنائي" فوق قطاع غزة.


وقال الجيش في بيان مقتضب: "رصد طائرة مسيرة تحلق على علو استثنائي فوق قطاع غزة وتم استدعاء مقاتلات حربية باتجاهها وقامت باعتراضها".

وأوضحت مصادر عبرية، أن الحديث يدور حول طائرة غير مفخخة حلقت على ارتفاع اربعة كيلو مترات واقتربت من الحدود، دون ان تشكل خطرا على جنود الاحتلال.ولم يصدر أي تعليق على الإعلان الإسرائيلي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حتى اللحظة.
اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع




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