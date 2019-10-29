نتنياهو, يقرر, تشكيل, طاقم, خاص, لدحر, العنف, والجريمة, في, المجتمع, العربي,

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي. وقال نتنياهو خلال جلسة عقدها مساء امس لبحث القضية ان هذه الخطوة تأتي استمرارا لإقامة مراكز للشرطة في مدن وقرى عربية، مؤكدا نية الحكومة في احداث تغيير شامل . ,واضاف : نريد توسيع رقعة الخطة لدحر العنف التي شرعنا في تنفيذها من خلال اقامة مخافر للشرطة في التجمعات السكنية العربية .واوعز رئيس الوزراء بتخصيص الموارد المالية لتنفيذ هذه الخطة .

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