تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 17:38:24 اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع |  2019-10-29 17:36:28 نتنياهو يقرر تشكيل طاقم خاص لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي |  2019-10-29 14:44:56 مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع |  2019-10-29 16:12:07 الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية |  2019-10-29 14:40:27 تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات |  2019-10-29 14:45:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس |  2019-10-29 14:04:43 البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! |  2019-10-29 14:45:07 ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك |  2019-10-29 13:27:24 مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه |  2019-10-29 13:19:28 اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله |  2019-10-29 13:16:34 النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج |  2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يقرر تشكيل طاقم خاص لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي.  وقال نتنياهو خلال جلسة عقدها مساء امس لبحث القضية ان هذه الخطوة تأتي استمرارا لإقامة مراكز للشرطة في مدن وقرى عربية، مؤكدا نية الحكومة في احداث تغيير شامل .  ,واضاف : نريد توسيع رقعة الخطة لدحر العنف التي شرعنا في تنفيذها من خلال اقامة مخافر للشرطة في التجمعات السكنية العربية .واوعز رئيس الوزراء بتخصيص الموارد المالية لتنفيذ هذه الخطة .
نتنياهو يقرر تشكيل طاقم خاص لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي




كلمات متعلقة

نتنياهو, يقرر, تشكيل, طاقم, خاص, لدحر, العنف, والجريمة, في, المجتمع, العربي,

تابعونــا

مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع مصرع سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما رميا بالرصاص خلال عمله على جرافة في كفرقرع 2019-10-29 | 14:44:56

لقي سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء...

تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات 2019-10-29 | 14:40:27

سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس 2019-10-29 | 14:45:56

لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن...

البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! 2019-10-29 | 14:04:43

كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري،...

ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك 2019-10-29 | 14:45:07

استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى...

اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله 2019-10-29 | 13:19:28

رام الله - اصيب شاب 22 عاما ظهر اليوم الثلاثاء من سكان مدينة الرملة باطلاق النار...

النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج 2019-10-29 | 13:16:34

لقي فتى 12 عاما، مصرعه إثر انقلاب جرافة قرب قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي...

اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط 2019-10-29 | 12:53:50

قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر...

نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي 2019-10-29 | 12:32:57

أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس...

بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا 2019-10-29 | 12:30:17

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته، في مسيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازتوصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء محمد يوسف قدم مرشح رئاسة انتخابات كفر مندا اجتماع نسائي انتخابي قرية مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب حرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققجت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل اصابة متوسطة سائق سيارة حادث طرق انقلاب مدرسة عمال الناصرة شرطة اسعاف احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءوكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ جسر الزرقاء اطلاق نار اصابة بالغة مستشفى الشرطة مريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العملمرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com