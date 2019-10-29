الحريري, يعلن, استقالته, من, رئاسة, الحكومة, اللبنانية,

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نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد...
كشف مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية"قسد" عن المعلومات التي قدمها...
لليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر المحتجون في لبنان بقطع الطرقات الرئيسية وشل...
تحتفل تركيا، اليوم "الثلاثاء"، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين...
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي الذي قتل...
من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق...
تعهدت الولايات المتحدة بتشديد الخناق على ايران من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية...
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى...
ثمنت السعودية جهود الإدارة الأميركية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي...
أصيب 3 لبنانيين، الاثنين، خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين...