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مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار .


وتم اقرار وفاة المصاب متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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