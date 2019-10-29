تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 14:44:56 مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع |  2019-10-29 14:40:27 تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات |  2019-10-29 14:45:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس |  2019-10-29 14:04:43 البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! |  2019-10-29 14:45:07 ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك |  2019-10-29 13:27:24 مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه |  2019-10-29 13:19:28 اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله |  2019-10-29 13:16:34 النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج |  2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |  2019-10-29 11:21:58 حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان |  2019-10-29 11:20:19 "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه |  2019-10-29 10:49:06 المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب .



وافيد ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر علما ان الموقع كان يعج بالعاملين هناك .


وقد تسبب الحادث بازمة سير في المكان بعد استنفار الشرطة والاسعاف .



تصوير - נופר רז




كلمات متعلقة

تل, ابيب, -, سقوط, رافعة, ضخمة, في, ورشة, بناء, دون, اصابات,

تابعونــا

مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع 2019-10-29 | 14:44:56

لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس 2019-10-29 | 14:45:56

لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن...

البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! 2019-10-29 | 14:04:43

كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري،...

ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك 2019-10-29 | 14:45:07

استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى...

اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله 2019-10-29 | 13:19:28

رام الله - اصيب شاب 22 عاما ظهر اليوم الثلاثاء من سكان مدينة الرملة باطلاق النار...

النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج 2019-10-29 | 13:16:34

لقي فتى 12 عاما، مصرعه إثر انقلاب جرافة قرب قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي...

اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط 2019-10-29 | 12:53:50

قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر...

نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي 2019-10-29 | 12:32:57

أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس...

بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا 2019-10-29 | 12:30:17

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته، في مسيرة...

توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". 2019-10-29 | 11:24:13

احيت الجماهير الفلسطينيية اليوم الذكرى ٦٣ لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات حرس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه نحف دورية شرطة القاء حجر التحقيق عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملمنع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك المدرسة التكنولوجية قرية ابو سنان تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها اهالي حضور معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعجورجينيو مليون يورو رادار مكابي حيفا مفاوضات المهاجم البرازيلي لاعب اتحاد ابناء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com