تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات

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وافيد ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر علما ان الموقع كان يعج بالعاملين هناك .وقد تسبب الحادث بازمة سير في المكان بعد استنفار الشرطة والاسعاف .تصوير - נופר רז

سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب .

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