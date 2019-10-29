مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, 3, طوابق, في, مجدل, شمس,

لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في مجدل شمس.

وافيد ان العامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق واصيب بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.