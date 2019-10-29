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مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس



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لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في مجدل شمس.


وافيد ان العامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق واصيب بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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