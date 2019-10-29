آخر, تطورات, قضية, اعتداء, شقيقة, زينة, على, أحمد, عز,

لا تزال أزمة اعتداء شقيقة الممثلة المصرية ” زينة ” على الفنان المصري ” أحمد عز ” مستمرة وذلك بعد تسريب مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لأحد المطاعم للواقعة التي تمت بينهما في أحد الفنادق بمدينة العلمين في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي .

والذي أظهر اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز وأنه لم يرد لها الاعتداء بل ترك المكان وانصرف مسرعا .. ويأتي ذلك على عكس ما أدعت به بأن عز هو من قام بالاعتداء عليها .وكشف ” أشرف عبد العزيز ” المحامي الخاص بالفنان أحمد عز في تصريحات صحفية بأن موكله ينتظر قرار النيابة فيما يتعلق بواقعة اعتداء شقيقة زينة عليه .. وأن النيابة مازالت تباشر التحقيق في الدعوى .