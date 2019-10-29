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بيريز يفتح باب ريال مدريد أمام راموس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس، وهو ما يفتح باب رحيله عن "سانتياغو برنابيو".



وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن راموس يريد تمديد عقده مع "الميرنغي"، لذلك يضغط المدافع المخضرم على إدارة النادي من أجل حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، أي 14 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما لا يلقى صدى إيجابيا لدى رئيس النادي الأبيض حاليا.


ويرتبط راموس البالغ 34 عاما، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2021.




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