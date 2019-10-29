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ماذا يعني النوم مع رفع الذراعين للأعلى؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تختلف عادات ووضعيات النوم من شخص لآخر، ويمكن أن تكشف هذه الوضعيات في بعض الأحيان عن جوانب من شخصية النائم أو المشاكل الصحية التي يعاني منها.



ويميل البعض إلى النوم على الظهر مع رفع الذراعين إلى الأعلى، وهي وضعية نادرة بعض الشيء، لكنها تثير الاهتمام، وتدفع إلى التساؤل عن تبعاتها الصحية والنفسية.


ويقول مدرب النوم المعتمد كريس برانتنر لموقع إيليت ديلي "النوم في وضعية معينة كل ليلة قد يكون مجرد عادة، ولا شيء أكثر من ذلك. والتفسير الآخر قد يكمن في أنك تنام مع شريك، وترفع ذراعيك فوق رأسك لإيجاد مساحة إضافية".


ومع ذلك، فإن النوم بهذه الطريقة قد يعني في الواقع أنك لا تتنفس بسهولة كما يجب، حيث يضيف برانتنر "بعض الناس ينامون وأذرعهم فوق رؤوسهم، لأنها طريقة طبيعية لفتح الرئتين. وفي حال كنت تميل إلى هذه الوضعية للنوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في التنفس".


وإذا كنت تنام بهذه الطريقة التي يطلق عليها اسم "نجم البحر"، فأنت من بين أقلية يلجؤون إليها. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2017 تبين أن الأشخاص الذين ينامون بوضعية نجم البحر لا يشكلون سوى نحو 7% من السكان في الولايات المتحدة، في حين أن أغلبية الناس ينامون بوضعية الجنين.


ويعتقد الكثيرون أن وضعية نجم البحر تدل على أن صاحبها لا يشعر بالارتياح لكونه مركز اهتمام الآخرين، وربما يكون مستمعاً جيداً بالمقارنة مع الآخرين.




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