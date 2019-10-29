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مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل اختتام دورة "مصلحة لكِ" في عكّا



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احتفلت بلدية عكّا، الأسبوع الماضي، باختتام دورة "مصلحة لك" بمشاركة نساء من عكّا والمنطقة. وشارك في الحفل مندوبات عن البلدية، وهنّ: مديرة مركز عوتسما- نيريت ايچويڨ، هبة حسان، مرافقة عائلات، ومندوبات عن جمعية التمكين الاقتصادي للنساء،وهنّ: دچانيت لوكاس- مديرة مشاريع في الجمعية، أرئيلا ديوكمان، مرشدة تجارية، وليديا عبود، مرشدة تمكين. هذا ومثّل بنك مركنتيل، الذي يرعى الدورة، كل من عوني أبو سالم، مساعد المدير العام ومدير منطقة عكّا، وأفيتار تسوريف، مدير فرع مركنتيل عكّا، ووزعت شهادات إنهاء على المشاركات في الدورة. 


اكتسبت النساء من خلال الدورة، التي استمرت حوالي سنة وتكوّنت من 30 لقاءً، مهارات تجارية تمحورت حول التمكين الذاتي.


وقد أنهت الدورة 10 نساء، بعضهنّ يملكن مصالح تجارية صغيرة وأخريات يخطّطن لمشروعهن الخاص في مجالات مختلفة: التربية، التجميل، الغذاء وغيرها.


وألقى مدير فرع مركنتيل عكّا كلمة تحيّة للنساء وشكر مندوبي البلدية والمبادرات على مشروع "مصلحة لكِ" وتعاون بنك مركنتيل، وقال: " تسعدنا المشاركة في هذه المبادرة المباركة، فبنك مركنتيل يولي مثل هذه المشاريع أهمية كبيرة ويشرّفه المشاركة فيها بالتعاون مع بلدية عكّا. المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة هي جزء ضروري من اقتصاد البلاد سواء في الإنتاج أو في مجال التشغيل. تشكّل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة 99.5% من المصالح في القطاع التجاري، وأكثر من 50% من الناتج التجاري وتشغّل حوالي 60% من العاملين".


وأضاف السيد عوني أبو سالم: "بصفتنا بنكًا مجتمعيًا يسرّنا رؤية هذه المجموعة الرائعة من النساء تنضم إلى سوق العمل. أهنّئكن جميعًا على إنهاء الدورة وأتمنى لكن النجاح في العمل. كما يجب التنويه إلى أن كل مبادرة تبدأ بخطوة صغيرة، ومنها نتطور ونتقدّم نحو النجاح. يسعدنا أن نراكنّ يومًا ما في فروعنا للتعرّف عليكن عن قرب وعرض الخدمات التي يقدّمها البنك لأصحاب المصالح التجارية. كما أذكّركن بأن بنك مركنتيل يعرض قروضًا للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بكفالة الدولة، والتي يمكنكن الحصول على تفاصيل إضافية حولها في الفروع. شكرًا على تعاونكنّ معنا ودعوتنا للمشاركة في الحفل. بالتوفيق للجميع".







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