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ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك



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استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب التميمي، السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.


 اصطحب الشيخ الخطيب , ملادينوف في جولة مطولة جابت انحاء المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف اطلعه فيها على كافة المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة الأوقاف الإسلامية في الحفاظ على هوية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.


 بالإضافة الى جملة المشاريع المعلقة الخاصة بمديرية الاعمار الهاشمية العاملة في المسجد الأقصى المبارك ضمن اطار الوضع التاريخي والقانوني تحت وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن ، والتي تمثل المرجعية التي تنطلق منها دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارة المسجد الأقصى المبارك.




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