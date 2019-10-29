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اصابة خطيرة لشاب من الرملة رميا بالرصاص في رام الله



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اصابة خطيرة لشاب من الرملة رميا بالرصاص في رام الله




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بالمال ولا بالعيال! بالمال ولا بالعيال! 2019-10-25 | 08:47:07

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