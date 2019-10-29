تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 14:44:56 مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع |  2019-10-29 14:40:27 تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات |  2019-10-29 14:45:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس |  2019-10-29 14:04:43 البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! |  2019-10-29 14:45:07 ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك |  2019-10-29 13:27:24 مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه |  2019-10-29 13:19:28 اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله |  2019-10-29 13:16:34 النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج |  2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |  2019-10-29 11:21:58 حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان |  2019-10-29 11:20:19 "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه |  2019-10-29 10:49:06 المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شبكة SCOOP تختار وجه اعلامي من المجتمع العربي



  |     |   اضافة تعليق



بمناسبة توسيع وانتشار الشبكة في المجتمع العربي وافتتاح 20 فرع خاص للمجتمع العربي 

حسب ما قال السيد روني انسانز من اصحاب الشركة : 

"هذه الخطوة موجهة بشكل مباشر وشخصي إلى الجمهور 

الخطوة الأولى: سيعقد يوم لاختيار الوجه الاعلامي الذي سيكون في مدينة الناصرة- Big Nazareth- حيث سيشارك المتسابقون من جميع أنحاء البلاد ،*** 

كجزء من هذا ، سيتم اختيار الوجه الاعلامي  من قبل لجنة واسعة من القضاة تتكون من كبار المساهمين  في شركة SCOOP  ،وسائل الإعلام من الجمهور العربي ، وكذلك بحضور العارضة والوجه الاعلامي للشركة  - دانييل غرينبرغ.

التسجيل  مفتوح للجمهور والتسجيل عبر رسالة خاصة على صفحة الويب الخاصة بـ Instagram: scoopshoes





كلمات متعلقة

شبكة, SCOOP, تختار, وجه, اعلامي, من, المجتمع, العربي,

تابعونــا

مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل اختتام دورة "مصلحة لكِ" في عكّا مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل اختتام دورة "مصلحة لكِ" في عكّا 2019-10-29 | 14:00:22

احتفلت بلدية عكّا، الأسبوع الماضي، باختتام دورة "مصلحة لك" بمشاركة نساء من عكّا...

تجديد في تصميم ساعة Bulova تجديد في تصميم ساعة Bulova 2019-10-27 | 14:27:26

ماركة الساعات الأمريكية Bulova تطرح موديلاً جديداً لساعة Computron وتصميماً...

GADE تقدم مسكارا مع مفعول العملية الثلاثية GADE تقدم مسكارا مع مفعول العملية الثلاثية 2019-10-27 | 14:07:36

Enigmage Panoramic Lifting Mascara GADE تقدم مسكارا مع مفعول العملية الثلاثية: يكثف, يفصل ويُطيل...

عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو 2019-10-24 | 15:15:42

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...

عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع سخنين عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع سخنين 2019-10-24 | 15:14:57

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-10-07 | 14:43:55

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ 2019-10-07 | 11:16:13

ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال...

Jackie-o تعرض 100 ش. هدية Jackie-o تعرض 100 ش. هدية 2019-09-29 | 10:09:42

شركة Jackie-o تعرض تسهيلات مدلّلة: 100 ش. هدية بشراء أكثر من 499 ش. من تشكيلة ماركات Jackie-o:...

انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU 2019-10-07 | 11:30:44

أعلنت الشركة المنتجة لمشروب الطاقة BLU- الماركة الرائدة في مشروبات الطاقة- عن...

محطة الكاربول الأولى في اسرائيل- محطة الكاربول الأولى في اسرائيل مجمع "مول هحوف فيلاج"‎ محطة الكاربول الأولى في اسرائيل- محطة الكاربول الأولى في اسرائيل مجمع "مول هحوف فيلاج"‎ 2019-10-14 | 09:54:23

مجمع "مول هحوف فيلاج" في الخضيرة ينضم لمبادرة الكاربول ويعرض موقفًا مخصصًا دون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارطارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محليمظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا 4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com