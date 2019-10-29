شبكة, SCOOP, تختار, وجه, اعلامي, من, المجتمع, العربي,

بمناسبة توسيع وانتشار الشبكة في المجتمع العربي وافتتاح 20 فرع خاص للمجتمع العربي

حسب ما قال السيد روني انسانز من اصحاب الشركة :"هذه الخطوة موجهة بشكل مباشر وشخصي إلى الجمهورالخطوة الأولى: سيعقد يوم لاختيار الوجه الاعلامي الذي سيكون في مدينة الناصرة- Big Nazareth- حيث سيشارك المتسابقون من جميع أنحاء البلاد ،***كجزء من هذا ، سيتم اختيار الوجه الاعلامي من قبل لجنة واسعة من القضاة تتكون من كبار المساهمين في شركة SCOOP ،وسائل الإعلام من الجمهور العربي ، وكذلك بحضور العارضة والوجه الاعلامي للشركة - دانييل غرينبرغ.التسجيل مفتوح للجمهور والتسجيل عبر رسالة خاصة على صفحة الويب الخاصة بـ Instagram: scoopshoes