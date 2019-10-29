اصابة, شاب, من, الرملة, بجراح, خطيرة, بعد, اطلاق, النار, عليه, خلال, تواجده, برفقة, خاله, في, حي, الطيرة, برام, الله,

رام الله - اصيب شاب 22 عاما ظهر اليوم الثلاثاء من سكان مدينة الرملة باطلاق النار عليه بحي الطيرة في مدينة رام الله .وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان عدد من الاشخاص المسلحين اطلقوا النار باتجاه الشاب اثناء وجوده بحي الطيرة في رام الله برفقة خاله وتم نقله للمشفى الاستشاري لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة .واضاف ارزيقات بان قوات من الشرطة والاجهزة الامنية توجهت للمكان وباشرت المباحث العامة برفع الادلة الجنائية وملاحقة الاشخاص وتم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة محترقة بمنطقة بيتونيا .واكد ارزيقات بان المعلومات الاولية تفيد بان سبب اطلاق النار خلافات ثارية قديمة بين عائلتين من سكان مدينة اللد