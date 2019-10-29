تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 14:44:56 مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع |  2019-10-29 14:40:27 تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات |  2019-10-29 14:45:56 مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس |  2019-10-29 14:04:43 البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! |  2019-10-29 14:45:07 ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك |  2019-10-29 13:27:24 مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه |  2019-10-29 13:19:28 اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله |  2019-10-29 13:16:34 النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج |  2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |  2019-10-29 11:21:58 حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان |  2019-10-29 11:20:19 "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه |  2019-10-29 10:49:06 المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شاب من الرملة بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه خلال تواجده برفقة خاله في حي الطيرة برام الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





رام الله - اصيب شاب 22 عاما ظهر اليوم الثلاثاء من سكان مدينة الرملة باطلاق النار عليه بحي الطيرة في مدينة رام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان عدد من الاشخاص المسلحين اطلقوا النار باتجاه الشاب اثناء وجوده بحي الطيرة في رام الله برفقة خاله وتم نقله للمشفى الاستشاري لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة . 


واضاف ارزيقات بان قوات من الشرطة والاجهزة الامنية توجهت للمكان وباشرت المباحث العامة برفع الادلة الجنائية وملاحقة الاشخاص وتم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة محترقة بمنطقة بيتونيا .

واكد ارزيقات بان المعلومات الاولية تفيد بان سبب اطلاق النار خلافات ثارية قديمة بين عائلتين من سكان مدينة اللد  




كلمات متعلقة

اصابة, شاب, من, الرملة, بجراح, خطيرة, بعد, اطلاق, النار, عليه, خلال, تواجده, برفقة, خاله, في, حي, الطيرة, برام, الله,

تابعونــا

مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع مصرع رجل 50 عاما رميا بالرصاص في كفرقرع 2019-10-29 | 14:44:56

لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما من كفرقرع مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار...

تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات تل ابيب - سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء دون اصابات 2019-10-29 | 14:40:27

سقطت رافعة ضخمة في ورشة بناء على شارع سوليليم اليوم الثلاثاء في مدينة تل ابيب...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس مصرع عامل سقط عن ارتفاع 3 طوابق في مجدل شمس 2019-10-29 | 14:45:56

لقي عامل (37 عامًا) مصرعه اليوم الثلاثاء متأثرًا بجراحه البالغة جراء سقوطه عن...

البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! البامية غذاء ودواء ضد مرض السكري ! 2019-10-29 | 14:04:43

كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري،...

ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يزور المسجد الاقصى المبارك 2019-10-29 | 14:45:07

استقبل مساء اليوم عطوفة مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى...

النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج النقب: مصرع فتى 12 عاما إثر انقلاب جرافة قرب بير هداج 2019-10-29 | 13:16:34

لقي فتى 12 عاما، مصرعه إثر انقلاب جرافة قرب قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي...

اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط 2019-10-29 | 12:53:50

قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر...

نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي 2019-10-29 | 12:32:57

أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس...

بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا 2019-10-29 | 12:30:17

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته، في مسيرة...

توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". 2019-10-29 | 11:24:13

احيت الجماهير الفلسطينيية اليوم الذكرى ٦٣ لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات حرس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمود مرعي المشهد اصيب اعتقال مواجهات مستشفى حجارة الشرطة المحامي عماد دكور استئناف محكمة قبول رفض انتخابات الفريديس مجلس رئاسة ايمن مرعي احمد برية سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم بيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com