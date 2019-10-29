النقب:, مصرع, فتى, 12, عاما, إثر, انقلاب, جرافة, قرب, بير, هداج,

لقي فتى 12 عاما، مصرعه إثر انقلاب جرافة قرب قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داوود الحمراء" أنه تلقى بلاغا مفاده انقلاب جرافة، في منطقة مفتوحة قرب بير هداج، في الجنوب، ما أسفر عن إصابة فتى (12 عاما) بجروح خطيرة، وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للفتى المصاب، وحاول إنعاشه إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاته في المكان، متأثرًا بإصابته الخطيرة، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.واشارت معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد انه في العام 2018 توفي 8 اطفال بسبب تعرضهم للإصابة من قبل مركبة مع العلم انه ومنذ مطلع العام الحالي 2019 فقد رصدت المعطيات وفاة 10 اطفال جراء تعرضهم للإصابة في محيط مركبة، 7 من بينهم لأطفال عرب. وأما حصة وفيات الاطفال من المجتمع البدوي في الجنوب فقد وصلت الى 4 حالات وفاة .هذا وتناشد مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد جميع الاهل والبالغين الفصل بين المساحة المعدة للعب الأولاد في ساحة المنزل بين المساحة المُعدة لوقف المركبات، اضافة الى ذلك يتوجب على جميع السائقين تفقد المساحة المحيطة بالمركبة وتفحصها جيدا للتأكد من خلوها من الاطفال قبل السفر او الرجوع بها الى الخلف.يشار الى ان مؤسسة بطيرم لأمان الاولاد تعمل منذ سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال نشاطات عديدة فيما يسمى بخطط وبرامج التداخل الاجتماعي لرفع الوعي وتقليص حالات الاصابة والوفاة في المجتمع البدوي في الجنوب. وايضا من خلال مشروع تعزيز وتطوير أمان الاولاد في المجتمع البدوي في النقب للحد من اصابات الاولاد نتيجة اصابات غير متعمدة.