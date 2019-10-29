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اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط



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قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر شبكة التواصل الاجتماعي، فقد تم فتح تحقيق والتعرف على هوية المشتبه من سكان مدينة اللد في الخمسينات من العمر.


وأضاف بيان الشرطة انه "تم اعتقال المشتبه والتحقيق معه، ومن المتوقع عرضه أمام المحكمة لطلب تمديد اعتقاله خلال ساعات اليوم".




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