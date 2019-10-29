أحلام, تختصر, الكثير, من, عمرها, وتبهر, محبيها, بـ«لوك», شبابي,

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وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة حب واعتزاز لزوجته الفنانة منى زكي، على الهواء، خلال...
تستمر الفنانة اللبنانية مايا دياب بدعمها للثورة اللبنانية في وجه الطبقة...
بعد الهجوم الكبير والانتقادات التي تعرضت لها الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ”...
اعتبرت الفنانة المصرية أنغام أنّ مقياس نجاح الفنان في مسيرته وأعماله، وليس لها...
أبهرت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بإطلالة مميزة في أولى حلقات المواجهة...
علق المطرب العراقى، كاظم الساهر، على التظاهرات التى تشهدها عدة محافظات فى بلاده،...
شاركت الفنانة امل حجازي في السلسلة البشرية التي نظمها ناشطون امس الاحد من شمال...
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