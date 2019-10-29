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أحلام تختصر الكثير من عمرها وتبهر محبيها بـ«لوك» شبابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام محبيها وشاركتهم بلقطات من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، اختارت لها «لوك» شبابي مميز وأنيق.



النجمة الملقبة بـ«الملكة» ظهرت مرتدية Jumpsuit جينز، مسدلة شعرها الأسود بشكل عفوي، كما انتعلت حذاء مفتوح ذو كعب عالي، وهي الطلّة التي كشفت فقدان أحلام للكثير من وزنها الزائد، كما اختصرت الكثير من عمرها، حيث بدت بشكل أكثر حيوية وجاذبية بحسب آراء متابعيها.


يُذكر أن أحلام يُعرض لها حالياً برنامج The Voice الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، النجم اللبناني راغب علامة، بالإضافة للديفا المغربية سميرة سعيد.


من ناحية أخرى،  كان كليب أغنية «أبرحل» آخر عمل غنائي قدمته أحلام على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.




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