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نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي



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أعلن رئيس الوزراء نتانياهو  عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي


عقد رئيس الوزراء أمس جلسة خاصة برئاسته بهدف دفع خطة للتعامل مع ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي قدمًا، وذلك في مكتب رئيس الوزراء بأورشليم.


وقال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل الجلسة:


"نعقد هذا اللقاء في ظل المشاكل القاسية التي طرأت في المجتمع العربي، وداخل البلدات العربية والتي تتمثل في الإجرام وجرائم القتل. إن ذلك يتسبب بقدر هائل من المعاناة للسكان هناك كما يلحق ضررًا جسيمًا بدولة إسرائيل. لذا فإننا نعقد لقاءً هنا في محاولة لإحداث تغيير. وقد بدأت هذه المحاولة بالفعل بإنشاء مراكز شرطة لأول مرة في البلدات العربية بموجب قرار اتخذته الحكومة السابقة، إلا أننا معنيون بمحاولة توسيع ذلك ليشمل مجالات مختلفة بهدف التمكن من إحداث تغيير شامل."


وقد أوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق يترأسه القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس والذي سيعدّ بدوره خطة وطنية للقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي في غضون 90 يومًا. بحيث سيضم هذا الفريق مدراء الوزارات ذات الصلة ومجلس الأمن القومي وسيقيم حوارًا مع رؤساء السلطات العربية.كما تقرر خلال الجلسة ايضًا مواصلة العمل المكثف من قبل الشرطة للحفاظ على أمن السكان في البلدات العربية. وكذلك، لقد أوعز رئيس الوزراء بالبحث عن الميزانيات الضرورية لإنشاء مزيد من مراكز الشرطة في البلدات العربية.


وشارك في الجلسة كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الداخلية أرييه درعي، ووزير التربية والتعليم رافي بيريتس، ووزير العدل أمير أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، والقائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة موطي كوهين ورئيس المجلس القومي للشؤون الاقتصادية أفي سيمخون، وممثلين عن وزارة العدل وغيرهم من المسؤولين.






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