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يوفنتوس في مهمة إلى معقل ليفربول لخطف صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى إستاد "أنفيلد" لمتابعة 4 لاعبين خلال المباراة التي أقيمت الأحد بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.



وبدأت إدارة يوفنتوس التحضير مبكرا للدخول في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وتعزيز قائمة صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس، حيث كانت  أشارت تقارير سابقة إلى رغبة نادي السيدة العجوز في ضم اللاعب مقابل 193 مليون دولار، وينتهي عقد الفرعون مع "الريدز" عام 2023.


وتابعت الصحيفة أن 3 نجوم من توتنهام يرغب الفريق الإيطالي في ضمهم وعلى رأسهم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز عام 2023، ومعه المدافع توبي ألدرفيريلد، ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسين، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020.


وتمكن ليفربول من انتزاع فوز ثمين على توتنهام 2-1، ليحافظ على صدارة البريميرليغ برصيد 28 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.




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