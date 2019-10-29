يوفنتوس, في, مهمة, إلى, معقل, ليفربول, لخطف, صلاح,

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع...
منذ ظهوره مع برشلونة الإسباني، واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا كبيرا من...
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن تنافسه مع الأرجنتيني...
كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس...
تسعى إدارة نادي ريال مدريد الحصول على خدمات لاعبين صغار السن موهوبين لتفادي مسألة...
كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح،...
ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يريد تجديد عقود بعض لاعبيه...
تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في أزمة جديدة بين ناديه...
يرى روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أن الريدز بات أصبح قوة من الفريق الذي أنهى...
يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء...