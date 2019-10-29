خلال, أيام.., أول, هاتف, محمول, مصري, يغزو, أوروبا,

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في عملية تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، استعانت القوات الأميركية بكلاب مدربة...
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة...
حذرت شركة أبل مالكي هواتف آيفون 5 من فقدانهم الميزات الرئيسية للإنترنت، بما في ذلك...
جرت في مستشفى مدينة نورثهامبتون البريطانية مراسم عقد قران غير اعتيادية لمريض على...
أعلنت شركة "مورتن أند إيدن" للمزادات في بريطانيا، يوم الخميس، بيع قطعة ذهبية نادرة...
ابتكرت Lenstore لعبة خادعة لاختبار مدى قدرة الأفراد على العثور على الأشكال المخفية...
تستعد شركة سوني لإطلاق منصة الألعاب الإلكترونية الجديدة PlayStation مطلع العام...
في خضم المنافسة المحتدمة بين عمالقة مصنعي الهواتف الذكية، تسعى شركة "تي سي إل"...
حالف الحظ الزوجان أنطون وشيريل شيرمر، خلال تناولهما وجبة عشاء في أحد المطاعم...
شهدت قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل مأساوية بعدما حاول...