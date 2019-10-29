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خلال أيام.. أول هاتف محمول مصري يغزو أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبدأ الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، في تصدير إنتاجها إلى أوروبا نوفمبر المقبل، حسبما قال محمد سالم رئيس مجلس الإدارة.



وأضاف سالم، في مقابلة مع "رويترز" في القاهرة، أن "سيكو مصر" وقعت، في أكتوبر الجاري، اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير.

وأوضح: "سنبدأ التصدير من الصعيد، حيث مصنع سيكو، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية سيكو. البداية ستكون بألمانيا في نوفمبر بإذن الله بهاتف سيكو إنفينتي ماكس. ذلك بجانب وجودنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان".


وتابع: "بدأنا التصدير إلى كوت ديفوار هذا الأسبوع. التصدير يمثل نحو 25 بالمئة من الإنتاج. ونستهدف تصدير أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج نهاية 2020 عندما نصدر للدول الأوروبية التي نستهدفها".


وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في أسيوط بصعيد مصر، حاليا، نحو مليوني جهاز سنويا.




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