حريق, في, مبنى, سكني, بكفرقاسم, واصابات, باستنشاق, الدخان,

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قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر...
أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس...
أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته، في مسيرة...
احيت الجماهير الفلسطينيية اليوم الذكرى ٦٣ لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات حرس...
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن المحكمة رفضت النظر في...
يواصل بنك إسرائيل العمل على تشجيع إدخال الابتكار إلى عالم الدفع في إسرائيل، وبضمن...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون السبت...
أحيت بلدة كفر قاسم اليوم الذكرى ال 63 لمذبحة كفر قاسم التي نفذتها قوة عسكرية...
حكمت محكمة استرالية , بالسجن الفعلي لمدة 36 عامًا على الشاب الأسترالي كودي هيرمان 21...
اليوم الثلاثاء يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...