حريق, في, مبنى, سكني, بكفرقاسم, واصابات, باستنشاق, الدخان,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: عملت 4 طواقم اطفاء وانقاذ بمرافقة رافعة , اليوم الثلاثاء على اخماد حريق شبّ في الطابق الثاني من مبنى سكني في كفرقاسم.

رجال الاطفاء عملوا في المكان لاخماد النيران ومنع انتشارها، الى جانب تخليص عالقين اثنين بحالة طفيفة، بعد استنشاقهما الدخان.