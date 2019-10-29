تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |  2019-10-29 11:21:58 حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان |  2019-10-29 11:20:19 "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه |  2019-10-29 10:49:06 المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي |  2019-10-29 10:44:50 وزارة الصحة: الجهاز الصحي يواجه ازمة مالية خانقة |  2019-10-29 10:39:27 ليست الكلاب وحدها.. حيوانات أخرى تخدم في الجيوش |  2019-10-29 10:36:51 التوقيت الشتوي يقلل من النوبات القلبية |  2019-10-29 10:14:12 احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين |  2019-10-29 10:08:13 تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية |  2019-10-29 09:55:21 من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ |  2019-10-29 09:49:50 ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م |  2019-10-29 09:13:41 احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في  بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: عملت 4 طواقم اطفاء وانقاذ بمرافقة رافعة , اليوم الثلاثاء على اخماد حريق شبّ في الطابق الثاني من مبنى سكني في كفرقاسم.



رجال الاطفاء عملوا في المكان لاخماد النيران ومنع انتشارها، الى جانب تخليص عالقين اثنين بحالة طفيفة، بعد استنشاقهما الدخان.







كلمات متعلقة

حريق, في, مبنى, سكني, بكفرقاسم, واصابات, باستنشاق, الدخان,

تابعونــا

اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط 2019-10-29 | 12:53:50

قال الناطق بلسان الشرطة انه وفي أعقاب تلقي شكوى حول تهديدات لرئيس بلدية رهط عبر...

نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي 2019-10-29 | 12:32:57

أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس...

بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا 2019-10-29 | 12:30:17

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته، في مسيرة...

توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". 2019-10-29 | 11:24:13

احيت الجماهير الفلسطينيية اليوم الذكرى ٦٣ لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات حرس...

المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي 2019-10-29 | 10:49:06

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن المحكمة رفضت النظر في...

من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ 2019-10-29 | 09:55:21

يواصل بنك إسرائيل العمل على تشجيع إدخال الابتكار إلى عالم الدفع في إسرائيل، وبضمن...

ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م 2019-10-29 | 09:49:50

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون السبت...

احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم 2019-10-29 | 09:13:41

أحيت بلدة كفر قاسم اليوم الذكرى ال 63 لمذبحة كفر قاسم التي نفذتها قوة عسكرية...

السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا 2019-10-29 | 09:07:17

حكمت محكمة استرالية , بالسجن الفعلي لمدة 36 عامًا على الشاب الأسترالي كودي هيرمان 21...

الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق 2019-10-29 | 05:50:57

اليوم الثلاثاء يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلادبسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق عاطف طاطور سائق حيفا عثر على مبلغ 20 الف دولار اعاده لصاحبه نسيها ايجيد مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامنشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقرجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةمشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com