"جاسوس", سرق, الملابس, الداخلية, للبغدادي, وكشف, مكانه,

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لليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر المحتجون في لبنان بقطع الطرقات الرئيسية وشل...
تحتفل تركيا، اليوم "الثلاثاء"، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين...
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي الذي قتل...
من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق...
تعهدت الولايات المتحدة بتشديد الخناق على ايران من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية...
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى...
ثمنت السعودية جهود الإدارة الأميركية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي...
أصيب 3 لبنانيين، الاثنين، خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين...
قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان إنه سيتم التعامل مع جثة زعيم...
قال مصدران أمنيان عراقيان، إن فرق المخابرات العراقية حققت، خلال مطاردتها الطويلة...