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"جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية"قسد" عن المعلومات التي قدمها للمخابرات الامريكية والتي قادت الى اغتيال زعيم داعش ابو بكر البغدادي.


وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي الامريكية قال عبدي " إن الاستخبارات التابعة لقوات قسد" التي يرأسها جندت عميلا يعمل في الدائرة المغلقة للبغدادي. واضاف "ان العميل قدم وصفًا تفصيليًا للمكان الذي كان البغدادي يختبئ فيه على الحدود التركية، بما في ذلك وصف الغرف وعدد الحراس وموقع الأنفاق".


وأشار عبدي إلى أن مشغلي العميل نقلوا هذه المعلومات إلى القوات الأمريكية، مما أعطى القوات الخاصة فهمًا أعمق لمكان البغدادي، قبل مهاجمته.


وقال أيضًا "إن العميل كان يتواجد في المكان وقت تنفيذ عملية الاغتيال ".


وأشار إلى أن العميل كان أحد المستشارين الأمنيين لقائد داعش وكان على اتصال مباشر بالبغدادي، عندما تمكن من سرقة الملابس الداخلية للبغدادي قبل حوالي ثلاثة أشهر كذلك تمكن من الحصول على عينة دم له وقام الامريكيون بفحصها للتاكد منه، مما مكنهم من البحث عن البغدادي.


وقُتل البغدادي ليلة الاحد عندما فجر حزامًا ناسفًا في نفسه أثناء عملية قامت بها القوات الأمريكية الخاصة في أحد المجمعات حيث تحصن في قرية بمحافظة إدلب ، شمال غرب سوريا.


وفي اليوم التالي لمقتل البغدادي قال عبدي" إن عملية الاستخبارات المشتركة التي أدت إلى العملية بدأت قبل خمسة أشهر عندما تلقت وكالة المخابرات المركزية الامريكية المعلومات حول المكان الذي يتحصن فيه.




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