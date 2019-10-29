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المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي



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 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن المحكمة رفضت النظر في الالتماس المقدم للأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام وأبقى حكمها بالسجن لخمسة شهور كما هو.


وأضاف أبو بكر لإذاعة" صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، أن هناك جهوداً تبذل لإطلاق سراح الأسيرة اللبدي وسفرها إلى عمّان، معرباً عن خشيته أن تعمل اسرائيل على منعها من العودة لفلسطين بعد اطلاق سراحها.


وأشار أبو بكر إلى أن الأسيرة اللبدي تعاني وضعا صحيا صعبا جراء استمرار اضرابها لأكثر من شهر في وقت ترفض فيه الخروج للعيادة أو المشفى أو حتى مقابلة الأطباء وتمتنع عن تناول أية أدوية تقدم لها،

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أربعة أسرى اداريين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام بينهم الأسيرة هبة اللبدي، ويعانون أوضاعا صحية صعبة ويُنقلون بين فترة وأخرى للمشافي لتقديم المدعمات لهم بهدف كسر إضرابهم.




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