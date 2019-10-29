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وزارة الصحة: الجهاز الصحي يواجه ازمة مالية خانقة



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  • رئيسة قسم الطب في الوزارة تقول ان الجهاز الصحي يحتاج الى 40 مليون شيكل للاستعداد للاكتظاظ في المستشفيات في موسم الشتاء القادم
يواجه الجهاز الصحي في البلاد ازمة مالية خانقة مما سيعيق التعامل مع امراض الشتاء.



ونشرت اليوم الثلاثاء  رسالة بعثت بها رئيسة قسم الطب في وزارة الصحة الدكتورة فيرد عيزرا الى وزارة المالية جاء فيها ان الجهاز الصحي يحتاج الى أربعين مليون شيكل للاستعداد للاكتظاظ في المستشفيات خاصة في اقسام الطوارئ وعيادات صناديق المرضى المختلفة في ظل توقعات بشتاء قارس . 


وأشارت الى انتشار الانفلونزا وامراض الجهاز التنفسي بالذات في فصل الشتاء.


وقال مصدر كبير في وزارة الصحة إن عدم وجود حكومة دائمة في إسرائيل يزيد الطين بلة اذ يتعين اتخاذ قرارات للاستعداد للشتاء .



وفي غضون ذلك اوعز المحاسب العام في وزارة المالية الى الوزارات المختلفة بعدم المصادقة على تعاقدات جديدة من شانها ان تؤدي الى انفاق اموال عامة خلال العام المقبل وذلك في اعقاب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وتاجيل المصادقة على ميزانية الدولة للعام 2020 . 


وجاء في رسالة بعث بها المحاسب الى الوزارات اوعز اليها بالمصادقة على صرف الاموال لاغراض طارئة وحيوية قد تؤدي الى الحاق اضرار كبيرة في حال عدم اقرارها .




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