وزارة, الصحة:, الجهاز, الصحي, يواجه, ازمة, مالية, خانقة,

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أعلنت الشرطة صباح اليوم الاثنين انها ضبطت كمية من الحجارة في قرية طرعان يشتبه...
بمشاركة مميزة بين المجلس المحلي في كفركنا وبين مجموعة شبابية كناوية انطلقت اليوم...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في حادثة إطلاق...
باشرت معاصر عرابة باستقبال موسم الزيتون الصوري من مناطق خارج عرابة لاستخراج زيت...
جتء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، تلقت...
في أعقاب الجريمة الجديدة والمؤلمة التي استفاقت عليها الناصرة في أسبوع دام من...
عقدت صباح اليوم الاثنين 2019/9/23 جلسة طارئة لإدارة بلدية الناصرة على أثر مقتل الشاب...
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حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا احلى من على ملعب التدريبات سخنين في مباراته امام...