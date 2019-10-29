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أحمد حلمي لـ منى زكي: مفيش حبيبة زيك وأعظم أم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة حب واعتزاز لزوجته الفنانة منى زكي، على الهواء، خلال استضافتها ببرنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي على، على إذاعة نجوم إف إم”، قائلًا:” مفيش حبيبة وأعظم أم زيك”، لترد الفنانة “تستاهل كل خير”.



وأضاف “حلمي”، أن الفنانة منى زكي زوجة عظيمة، ولا يوجد مثلها، لافتًا إلى أنها تحملته وصبرت كثيرًا من أجله، ولا يمكنه أن يقدم لها جزءًا بسيطًا مما قامت به.
 وتابع: “منى قاسية على نفسها جداً، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها”. 


ولفت إلى أنه كان معجبًا بما تقدمه زوجته الفنانة مني زكي من أعمال سينمائية قبل عام 2002 قبل أن يعرفها أو يقابلها، مشيرًا إلى أنها لديها القدرة لأداء كل الأدوار التمثيلية.


وأشار: إلى أنه يحرص دائمًا على أخذ رأي الفنانة مني زكي في الأعمال الفنية قبل أن يجسدها، وبعد العرض، وهي التي دعمت مشاركته في أفلام “عسل أسود”، و”اسف على الإزعاج”، و”سهر الليالي”، بعدما كان خائفًا ومترددًا على الموافقة على هذه الأدوار.




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