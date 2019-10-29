يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع تكهنات بأنه سيتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه خلال أسابيع.

أما ما جعل هذه التكهنات شبه مؤكدة، اللقاء الحصري الذي أجرته معه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المانحة للجائزة، وظهور نجم يوفنتوس الإيطالي على غلاف عددها الأخير.ويعد "صاروخ ماديرا" أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، إلى جانب ليونيل ميسي المتوج مؤخرا بلقب أفضل لاعب في العالم بحسب اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والهولندي فيرجيل فان دايك الذي نال جائزة أفضل لاعب في أوروبا وفقا للاتحاد الأوروبي (يويفا).وقال رونالدو لمجلة "فرانس فوتبول": "يجب أن تكون ذكيا لكي تتمكن من الاستمرار طويلا في عالم كرة القدم. هدفي أن أحافظ على شبابي ولياقتي وأن أكون قادر على المنافسة مع تقدمي في العمر".وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، متحديا: "أعطوني اسم لاعب وصل إلى مثل عمري وفعل ما فعلته وفي ناد مثل يوفنتوس".وعن صراعه الدائم مع ميسي على الألقاب، أجاب "الدون" البرتغالي الذي احتفل مؤخرا بهدفه رقم 700 في مسيرته كاملة: "شعرت بالمنافسة أكثر مع ميسي عندما كنت ألعب مع ريال مدريد، وقد كانت منافسة صحية من وجهة نظري".تجدر الإشارة إلى أن رونالدو وميسي قد حصلا على "بالون دور" 5 مرات لكل منهما، ويتطلع أسطورتا كرة القدم إلى الحصول عليها للمرة السادسة.وقبل أيام، أعلنت "فرانس فوتبول" أسماء 30 لاعبا مرشحا للكرة الذهبية، قبل حفل تسليمها الرسمي في الثاني من ديسمبر المقبل.وبعد دمجها بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم بين عامي 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.