تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 12:53:50 اعتقال رجل من اللد بشبهة تهديد رئيس بلدية رهط |  2019-10-29 12:32:57 نتنياهو يعلن تشكيل فريق عمل يُعنى بالقضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي |  2019-10-29 12:30:17 بركة في كفر قاسم : أهداف المجزرة ما تزال قائمة بمحاولات سلحنا عن انتمائنا وهويتنا |  2019-10-29 11:24:13 توما – سليمان في ذكرى مجزرة كفر قاسم: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة". |  2019-10-29 11:21:58 حريق في مبنى سكني بكفرقاسم واصابات باستنشاق الدخان |  2019-10-29 11:20:19 "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه |  2019-10-29 10:49:06 المحكمة ترفض الافراج عن الاسيرة هبة اللبدي |  2019-10-29 10:44:50 وزارة الصحة: الجهاز الصحي يواجه ازمة مالية خانقة |  2019-10-29 10:39:27 ليست الكلاب وحدها.. حيوانات أخرى تخدم في الجيوش |  2019-10-29 10:36:51 التوقيت الشتوي يقلل من النوبات القلبية |  2019-10-29 10:14:12 احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين |  2019-10-29 10:08:13 تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية |  2019-10-29 09:55:21 من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ |  2019-10-29 09:49:50 ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م |  2019-10-29 09:13:41 احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

التوقيت الشتوي يقلل من النوبات القلبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تلجأ العديد من دول العالم إلى تأخير الوقت لمدة 60 دقيقة مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وبداية نوفمبر (تشرين الثاني)، ويقول العلماء إن هذا التأخير له تأثير إيجابي على الحد من النوبات القلبية.



وأظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كولورادو، أنه خلال يومين إلى ثلاثة أيام مباشرة بعد التغيير إلى التوقيت الشتوي، انخفض عدد حالات النوبات القلبية القاتلة بنحو 20%، في حين ازدادت هذه الحالات بنسبة 25% عند تطبيق التوقيت الصيفي.


ويعتقد الباحثون إن الأمر يتعلق بالنوم، ويقول الدكتور نيل ستانلي، عضو الجمعية البريطانية للنوم ومؤلف كتاب "كيف تنام بشكل جيد" : "إذا كنت محروماً بشكل متكرر من حصتك الكاملة من النوم - من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة - لأكثر من أربعة أسابيع، فقد تصبح حالة مزمنة تهدد صحتك".


وفي العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على 460 ألف بريطاني، أن الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، والذين يتمتعون بصحة جيدة، ازداد لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية عند التضحية بالنوم.


أما الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة، فكانوا أكثر عرضة بنحو 20% للإصابة بنوبة قلبية من الذين ينامون سبع أو ثماني ساعات، وإذا ناموا خمس ساعات أو أقل زادت المخاطر بأكثر من 50%.


ووفقاً للخبراء، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ظهور مجموعة من المشكلات الشائعة الأخرى، والتي تقود إلى ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية، فالإرهاق أثناء النهار والاستيقاظ في الليل، يمكن أن يرفع مستويات الهرمونات التي تزيد من ضغط الدم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.




كلمات متعلقة

التوقيت, الشتوي, يقلل, من, النوبات, القلبية,

تابعونــا

علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم 2019-10-29 | 08:44:52

أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء...

اكتشاف يبشر بلقاح عالمي للإنفلونزا! اكتشاف يبشر بلقاح عالمي للإنفلونزا! 2019-10-28 | 14:45:03

اكتشف باحثون جسما مضادا، وهو بروتين مناعي يتعرف على الجزيئات الغريبة، يمكنه...

ضوء الشمس يحسن نبيت الأمعاء ضوء الشمس يحسن نبيت الأمعاء 2019-10-28 | 13:30:48

اكتشف العلماء أنه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا...

احذروا التحديق في الهاتف أثناء الظلام احذروا التحديق في الهاتف أثناء الظلام 2019-10-28 | 12:00:33

دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...

7 فوائد طبية لزيت الخروع 7 فوائد طبية لزيت الخروع 2019-10-28 | 10:50:23

استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال...

دراسة تكشف أثر تناول كميات كبيرة من الملح على الدماغ! دراسة تكشف أثر تناول كميات كبيرة من الملح على الدماغ! 2019-10-28 | 08:21:46

وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا،...

وفيات التدخين الإلكتروني بازدياد.. 34 وفاة و1600 إصابة بأميركا وفيات التدخين الإلكتروني بازدياد.. 34 وفاة و1600 إصابة بأميركا 2019-10-26 | 20:39:08

أبلغ مسؤولون أميركيون في مجال الصحة أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...

8 عادات سيئة تعطل التمثيل الغذائي.. منها السهر والتوتر 8 عادات سيئة تعطل التمثيل الغذائي.. منها السهر والتوتر 2019-10-26 | 11:18:55

يعد التقدم في العمر أحد أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي، لكن هناك أيضا عادات...

هذا ما يحدث عند إغفال غسل يديك بعد الحمّام هذا ما يحدث عند إغفال غسل يديك بعد الحمّام 2019-10-25 | 14:49:25

تشير دراسة جديدة إلى أن إهمال غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام يهدد بالإصابة...

امريكا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية إلى 34 امريكا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية إلى 34 2019-10-25 | 14:47:18

أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، امس الخميس، عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء طالبات حراء عرابه يتظاهرن احتجاجا على حظر مؤسستهننصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة نور وسام محاجنة ام الفحم طفلة مصرع غرق بحيرة طبريا وفاةمصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينههدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com