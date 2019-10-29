التوقيت, الشتوي, يقلل, من, النوبات, القلبية,

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أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء...
اكتشف باحثون جسما مضادا، وهو بروتين مناعي يتعرف على الجزيئات الغريبة، يمكنه...
اكتشف العلماء أنه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا...
دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...
استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال...
وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا،...
أبلغ مسؤولون أميركيون في مجال الصحة أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...
يعد التقدم في العمر أحد أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي، لكن هناك أيضا عادات...
تشير دراسة جديدة إلى أن إهمال غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام يهدد بالإصابة...
أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، امس الخميس، عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...