من, اليوم, فصاعدًا, يستطيع, الزبائن, اختيار, رمز, سرّي, شخصي, لبطاقات, الدفع‎,

يواصل بنك إسرائيل العمل على تشجيع إدخال الابتكار إلى عالم الدفع في إسرائيل، وبضمن ذلك تطوير الصفقات الذكية. وقريبًا سيحتاج الزبون إلى ادخال الرمز السري عند كل استخدام لبطاقة الائتمان، بحيث سيتم إدخال الرمز أيضًا عند الشراء في المتاجر، ما عدا عند الشراء عبر الهاتف أو الانترنت. وللتسهيل على الزبائن، طلب بنك إسرائيل من البنوك ومن شركات بطاقات الائتمان تمكين الزبائن من تحديد الرمز السري لبطاقة الدفع التي بحوزتهم بأنفسهم.

وقال محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور امير يرون: "الانتقال للبطاقة الذكية من خلال استخدام الرمز السري يعتبر خطوة هامّة إضافية في التغييرات التي يقودها بنك إسرائيل مع جهات أخرى لإقامة نظام دفع مبتكر وآمن لصالح المستهلكين والمصالح التجارية. توسيع استخدام معيار EMV سيتيح للمستخدمين الاستفادة من تطوير أدوات مبتكرة من قبل الشركات القائمة، وزيادة المنافسة في هذا المجال".المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "قدرة الزبون على اختيار الرمز السري في بطاقة الائتمان تساعد في تبديد مخاوف من يمتلك بطاقات الدفع وكذلك المصالح التجارية من الانتقال إلى عالم الدفع المتقدّم. تبني معيار الدفع المتقدّم- EMV وإجراء صفقات ذكية، تساهم في تطوير الابتكار وإمكانية إجراء الدفع من خلال وسائل مثل المحافظ الرقمية، وتدعم زيادة المنافسة ودخول لاعبين جدد في مجال الدفع في إسرائيل، وكذلك تقليص مخاطر التزييف والاستخدام السيء لبطاقات الاعتماد. انا أدعو الزبائن لاختيار الرمز السري بأنفسهم، وأدعو المصالح التجارية إلى الانضمام لثورة الدفع الذكي من أجل تحويل سوق الدفع إلى سوق أكثر تطورًا".ويشار إلى أنّ إجراء الصفقات الذكية في المصالح التجارية مع استخدام بطاقة دفع يتطلب على الأغلب ادخال رمز سري. وهذا شائع بشكل خاص عند الدفع خارج البلاد وقريبًا أيضًا بشكل واسع في المصالح التجارية في إسرائيل. ويذكر أنّ أحد مخاوف الزبائن الذين يسافرون إلى خارج البلاد ويريدون استخدام بطاقة الدفع الخاصّة بهم، هو أن ينسوا الرمز السري بالذات اذا كانوا لا يستخدمون البطاقة بشكل دائم لسحب الأموال. ولمساعدة جمهور الزبائن والتمكين من الانتقال بشكل سهل لاجراء صفقات ذكية في المصالح التجارية، الزمت الرقابة على البنوك كل الجهات المسؤولة عن إصدار بطاقات دفع، بما في ذلك البنوك وشركات بطاقات الائتمان، تمكين الزبون من تغيير الرمز السري لبطاقة الدفع التي بحوزته وفق اختياره.وتتيح هذه الخدمة الجديدة للزبائن استبدال الرمز في البطاقات الذكية التي بحوزتهم بطريقة سهلة وبسيطة وتحديد 4 أرقام يسهل تذكرها، بواسطة أجهزة الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بحسب نوع البطاقة.