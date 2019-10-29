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ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون السبت 12 ربيع الأول 1441 ه الموافق 9.11.2019 م .


وفي حديث مع الدكتور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء؛ أفاد قائلاً :


" إنّ هذه المناسبة الكريمة عزيزة على قلوب الانسانية جمعاء كيف لا ؟ والوجود كله قد حظي بالرحمة والعناية بمولد هذا النبي العظيم الذي قال الله تعالى بوصفه في محكم التنزيل: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "


فهو صلّى الله عليه وسلّم الذي دعا إلى تكريم الانسان كإنسان بغض النظر عن اللون والعرق والدّين والجنس وهو الذي أرسى قواعد العدالة الإجتماعية وطبقها واقعاً وعملاً وليس مجرد شعارات برّاقة وهتافات رنّانة .


ففي شخصه الكريم صلّى الله عليه وسلم قد اجتمعت جميع جوانب القدوة والعظمة .


ونظراً لما لهذا النّبيّ من تأثير عميق في تاريخ الانسانية وجدنا الباحث اليهوديّ الامريكي مايكل هارت صاحب كتاب " الخالدون المائة " قد وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول القائمة .


فحُق للبشرية برُمتها أن تحتفي بمولد هذا النبي العظيم لانه بمثل هذا اليوم نالت حريتها وكرامتها الحقيقية " .


وبهذه المناسبة الكريمة نهنيء أنفسنا والعالم بأسره سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعمنا ويشملنا بهذه الذكرى الطبية بالرحمة والمحبة والمغفرة .


كما ولا يفوتنا أن نحثّ الائمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والمدرسات باغتنام هذا الحدث العظيم للحديث عن أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في المساجد والمدارس وكافة مرافق الحياة .


هذا ويُذكر أنّ المجلس الإسلامي للافتاء سيصدر كتاباً بهذه المناسبة بعنوان " شهادات علماء الغرب بصدق نبوة سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم "




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