ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م

كلمات متعلقةذكرى, المولد, النّبوي, الشريف, -, يوم, السبت, الموافق, 9.11.2019, م,
يواصل بنك إسرائيل العمل على تشجيع إدخال الابتكار إلى عالم الدفع في إسرائيل، وبضمن...
أحيت بلدة كفر قاسم اليوم الذكرى ال 63 لمذبحة كفر قاسم التي نفذتها قوة عسكرية...
حكمت محكمة استرالية , بالسجن الفعلي لمدة 36 عامًا على الشاب الأسترالي كودي هيرمان 21...
اليوم الثلاثاء يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...
اصيب شاب مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة جراء اصابته باطلاق نار في...
اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار باتجاه سيارة تابعة لشاب من...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في صفوف تعليمية بمدرسة في بلدة تل السبع...
اصيبت شابة في اواخر الثلاثينيات من عمرها جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيرة...
تعزيزًا لدور ومكانة القيادة الطلابية، نظمت مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"رجال الشرطة الذين يعملون في طرعان...