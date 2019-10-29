علي, محمد, حسين, الحاج, (ابو, محمد), من, كفرمندا, في, ذمة, الله,

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نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.

انتقل الى رحمة الله تعالى علي محمد حسين الحاج (ابو محمد) من كفرمندا، وسيتم تشييع جثمان المرحوم الطاهر اليوم الثلاثاء الموافق 29.10.2019 بعد صلاة العصر.

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