احياء, الذكرى, ال, 63, لشهداء, مجزرة, كفرقاسم,

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يواصل بنك إسرائيل العمل على تشجيع إدخال الابتكار إلى عالم الدفع في إسرائيل، وبضمن...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون السبت...
حكمت محكمة استرالية , بالسجن الفعلي لمدة 36 عامًا على الشاب الأسترالي كودي هيرمان 21...
اليوم الثلاثاء يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...
اصيب شاب مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة جراء اصابته باطلاق نار في...
اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار باتجاه سيارة تابعة لشاب من...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في صفوف تعليمية بمدرسة في بلدة تل السبع...
اصيبت شابة في اواخر الثلاثينيات من عمرها جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيرة...
تعزيزًا لدور ومكانة القيادة الطلابية، نظمت مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"رجال الشرطة الذين يعملون في طرعان...