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احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أحيت بلدة كفر قاسم  اليوم الذكرى ال 63 لمذبحة كفر قاسم التي نفذتها قوة عسكرية اسرائيلية عام 1956 في اليوم الاول للعدوان الثلاثي "الفرنسي، البريطاني ، الاسرائيلي" على مصر .


وخرج المئات اليوم الثلاثاء في مسيرة داخل كفر قاسم رافعين صور شهداء المذبحة، مطالبين حكومة اسرائيل بالاعتراف رسميا بمسؤوليتها الكاملة عن المذبحة التي راح ضحيتها 49 شهيدا وأصيب اكثر من 15 شخصا بينهم اطفال ونساء وشيوخ .

واتهم المشاركون في المسيرة عبر شعارات رددوها حكومة اسرائيل بالتعامل مع شهداء المذبحة وكأنهم من غير البشر ولا حقوق لهم .


وفي باب الذكرى والتذكير فرض الجيش الاسرائيلي يوم 29/10/1956 بامر من الحاكم العسكري حيث كانت المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط الاخضر تخضع لنظام الحكم العسكري منذ 1948 حظر التجوال على عدة بلدات منها كفر قاسم .




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