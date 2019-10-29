السجن, 36, عاماً, على, قاتل, اية, مصاروة, من, باقة, في, استراليا,

حكمت محكمة استرالية , بالسجن الفعلي لمدة 36 عامًا على الشاب الأسترالي كودي هيرمان 21 عامًا بعد إدانته بقتل الطالبة الجامعية آية مصاروة 23 عامًا من باقة الغربية خلال مكوثها في مدينة ميلبورن بغرض إكمال دراسته الجامعية ضمن بعثة لتبادل الطلاب.

وكشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20 عاما) من باقة الغربية، التي عثر على جثتها مطلع عام 2019.ووفقا لوسائل اعلام أسترالية، فإن القاتل كودي هيرمان (20 عاما)، اعترف بجريمته أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية .وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.والجدير بالذكر أن مصاروة كانت تدرس في جامعة في ملبورن، واعتقل هيرمان في 20 كانون الثاني/يناير الماضي بعد أربعة أيام من الجريمة.وكانت لائحة الاتهام ضد هيرمان ذكرت أنه هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي، ونفذ جريمته البشعة.وجاء في بيان صادر عن الشرطة، حينها، أن اعتقال المشتبه به، وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، قد تم بعد تحقيقات مكثفة في ظروف مقتلها، والتي بدأت فور العثور على جثتها قرب محطة القطار في مدينة ملبورن.وكانت الطالبة قد استقلت قطارا في وقت متأخر عائدة إلى منزلها بعد متابعة عرض كوميدي.وبحسب الشرطة الأسترالية تمت مهاجمتها بينما كانت تتحدث عبر الهاتف مع شقيقتها.