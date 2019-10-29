تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 10:14:12 احتجاجات لبنان تدخل يومها الـ13 ومخاوف من أزمة طحين ومحروقات |  2019-10-29 10:08:13 تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية |  2019-10-29 09:55:21 من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ |  2019-10-29 09:49:50 ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م |  2019-10-29 09:13:41 احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم |  2019-10-29 09:07:17 السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا |  2019-10-29 08:44:52 علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم |  2019-10-29 08:42:00 ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية تصفية البغدادي |  2019-10-29 08:39:38 ميسي: رونالدو البرازيلي أفضل لاعب رأيته في حياتي |  2019-10-29 08:36:17 مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر |  2019-10-29 05:50:57 الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق |  2019-10-29 05:49:43 مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب |  2019-10-28 23:27:24 اصابة شاب باطلاق نار في كفرقرع |  2019-10-28 23:24:06 اطلاق نار على سيارة شاب في كفرياسيف |  2019-10-28 23:21:52 حريق داخل مدرسة في تل السبع |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إحياء الذكرى ال63 لمجزرة كفرقاسم



  |     |   اضافة تعليق



إحياء الذكرى ال63 لمجزرة كفرقاسم




كلمات متعلقة

إحياء, الذكرى, ال63, لمجزرة, كفرقاسم,

تابعونــا

بالمال ولا بالعيال! بالمال ولا بالعيال! 2019-10-25 | 08:47:07

...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى طرعان اضاءة فانوس رمضان اهالي اطفال مشاركة واسعة استقبال قرية مسيرة كشاف تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com