تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-10-29 10:14:12
احتجاجات لبنان تدخل يومها الـ13 ومخاوف من أزمة طحين ومحروقات
|
2019-10-29 10:08:13
تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية
|
2019-10-29 09:55:21
من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع
|
2019-10-29 09:49:50
ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م
|
2019-10-29 09:13:41
احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم
|
2019-10-29 09:07:17
السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا
|
2019-10-29 08:44:52
علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم
|
2019-10-29 08:42:00
ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية تصفية البغدادي
|
2019-10-29 08:39:38
ميسي: رونالدو البرازيلي أفضل لاعب رأيته في حياتي
|
2019-10-29 08:36:17
مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر
|
2019-10-29 05:50:57
الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق
|
2019-10-29 05:49:43
مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب
|
2019-10-28 23:27:24
اصابة شاب باطلاق نار في كفرقرع
|
2019-10-28 23:24:06
اطلاق نار على سيارة شاب في كفرياسيف
|
2019-10-28 23:21:52
حريق داخل مدرسة في تل السبع
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
إحياء الذكرى ال63 لمجزرة كفرقاسم
2019-10-29 09:01:05
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
إحياء الذكرى ال63 لمجزرة كفرقاسم
كلمات متعلقة
إحياء, الذكرى, ال63, لمجزرة, كفرقاسم,
تابعونــا
السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا
2019-10-29
|
10:05:22
...
اعتقال حراس من باب الرحمة في المسجد الاقصى
2019-10-29
|
08:58:50
...
بنزيما يستعرض مهاراته
2019-10-29
|
08:57:22
...
زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما
2019-10-28
|
10:21:15
...
اطلاق نار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف المحلي
2019-10-28
|
08:29:07
...
اليسا بين المتظاهرين: “كلن يعني كلن”
2019-10-28
|
08:23:43
...
توثيق جريمة قتل الشاب قاسم غاوي في كفرقرع
2019-10-27
|
13:19:48
...
بالمال ولا بالعيال!
2019-10-25
|
08:47:07
...
شجار بين سائق تكسي وسكير ونهاية غير متوقعة
2019-10-25
|
08:46:18
...
توثيق مخيف لاطلاق النار على شاب امس في عكا مما تسبب بوفاته
2019-10-25
|
08:42:58
...
قد يهمك ايضا
تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية
احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم
إحياء الذكرى ال63 لمجزرة كفرقاسم
زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما
زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
تسامح
تعفو
عائلة
المرحوم
المشتبه
بقتل
ابنهم
محمود
جبارين
ام
الفحم
طعن
مصنع
عامل
الجديدة
المكر
سقوط
مصنع
حيفا
حادث
انقلاب
سيارة
اصابة
شخصين
حادث
طرق
مدخل
ام
الفحم
الشرطة
اسعاف
مستشفى
حركة
سير
تنظيم
مصرع
امرأة
سيارة
حادث
طرق
مروع
شارع
العرفا
90
جنوب
البلاد
طرق
مروع
نهاني
محاجنة
ام
الفحم
مطلوبة
تنفيذ
عملية
الشاباك
الشرطة
غدا
الثلاثاء
وزير
الامن
الداخلي
جلعاد
اردان
ام
الفحم
زيارة
اللجنة
الشعبية
تستنكر
ترفض
تدعو
لمظاهرة
ذكرى
11
مجزرة
شفاعمرو
ناتن
زاده
الارهابي
قتل
حافلة
وقفة
احتجاجية
لجنة
شعبية
احمد
حمدي
ملحم
نايف
حمدوني
ابو
سنان
مصرع
وفاة
متأثرا
جراحه
تراكتور
زراعي
قرب
عمقا
اصابة
شاب
بالغة
في
الرأس
مدينة
الناصرة
الشرطة
اسعاف
مستشفى
بالغة
الخطورة
مصرع
يوسف
سليم
عبد
الخالق
باطلاق
نار
اصابة
سخنين
بيتار
القدس
مباراة
بدون
جمهور
ستاد
تيدي
اتحاد
ابناء
لقاء
راشد
لافي
الناصرة
نتسيرت
عيليت
اسرائيل
بطولة
كمال
اجسام
مشاركة
مدرب
المطران
مدرسة
ثانوية
الناصرة
تخريج
الفوج
ال
56
كيبوتس
يفعات
احتفال
تحتفل
رسالة
مبكية
نصلي
اشتاق
عمري
عبد
الله
يناديك
اشتاق
صوتك
أمي
حادث
دراجة
هوائية
قرية
كسرى
طرعان
اضاءة
فانوس
رمضان
اهالي
اطفال
مشاركة
واسعة
استقبال
قرية
مسيرة
كشاف
تشييع
جثمان
المرحومة
دعاء
ابو
شرخ
اشقاء
جنازة
مشاركة
واسعة اللد
اطلاق
نار
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|