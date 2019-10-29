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اعتقال حراس من باب الرحمة في المسجد الاقصى
2019-10-29 08:58:50
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اعتقال حراس من باب الرحمة في المسجد الاقصى
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