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2019-10-29 09:55:21
من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع
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2019-10-29 09:49:50
ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م
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2019-10-29 08:36:17
مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر
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الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق
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2019-10-29 05:49:43
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2019-10-28 23:21:52
حريق داخل مدرسة في تل السبع
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بنزيما يستعرض مهاراته
2019-10-29 08:57:22
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بنزيما يستعرض مهاراته
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