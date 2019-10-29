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مايا دياب: “انا بدعم الثورة وما تملوا ولا تخافو”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستمر الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بدعمها للثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تحكم لبنان منذ وقت طويل.



ونشرت مايا مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “انا بدعم الثورة وبحب بلدي ومستقبلو، انا وانتو وكلنا خط أحمر”، لتعود وترسم خطا أحمرا على ذراعها.
 وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: “ما تملّو وما تخافوا. كل محاولة عم يعملوها ليوقفونا، بتعني إنو نحنا عالطريق الصحيح”.


الجدير ذكره ان مايا كانت قد شاركت مؤخرا في احدى التظاهرات التي تحدث في لبنان.




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