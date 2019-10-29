تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 10:14:12 احتجاجات لبنان تدخل يومها الـ13 ومخاوف من أزمة طحين ومحروقات |  2019-10-29 10:08:13 تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية |  2019-10-29 09:55:21 من اليوم فصاعدًا يستطيع الزبائن اختيار رمز سرّي شخصي لبطاقات الدفع‎ |  2019-10-29 09:49:50 ذكرى المولد النّبوي الشريف - يوم السبت الموافق 9.11.2019 م |  2019-10-29 09:13:41 احياء الذكرى ال 63 لشهداء مجزرة كفرقاسم |  2019-10-29 09:07:17 السجن 36 عاماً على قاتل اية مصاروة من باقة في استراليا |  2019-10-29 08:44:52 علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم |  2019-10-29 08:42:00 ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية تصفية البغدادي |  2019-10-29 08:39:38 ميسي: رونالدو البرازيلي أفضل لاعب رأيته في حياتي |  2019-10-29 08:36:17 مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر |  2019-10-29 05:50:57 الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق |  2019-10-29 05:49:43 مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب |  2019-10-28 23:27:24 اصابة شاب باطلاق نار في كفرقرع |  2019-10-28 23:24:06 اطلاق نار على سيارة شاب في كفرياسيف |  2019-10-28 23:21:52 حريق داخل مدرسة في تل السبع |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أول سعودية تحكم في نزاع تجاري



  |     |   اضافة تعليق



أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، محكما معتمدا لفض نزاع تجاري بين شركتين في جدة، بأول سابقة من نوعها في السعودية.



وقالت المعبي لـ"عكاظ"، إنها تعتز باختيارها في هيئة تحكيم قضائية معتبرة شرعا، واقترحت إنشاء مزيد من مراكز التحكيم للاستفادة من خبرات وقدرات السعوديات في مجال التحكيم والوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية.


وأضافت أنها انضمت إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية.


يشار إلى أن رباب المعبي حاصلة على ماجستير القانون التجاري، وهي سفيرة النوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 2014.




كلمات متعلقة

أول, سعودية, تحكم, في, نزاع, تجاري,

تابعونــا

هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة 2019-10-28 | 08:22:33

تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط...

ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة! ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة! 2019-10-24 | 12:45:45

رُزقت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بطفلتها الثالثة...

رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج 2019-10-24 | 11:19:06

سلطت وسائل الإعلام الضوء على قصة حب شابة كويتية ذهبت في رحلة لدول شرق آسيا للتعرف...

عروس كويتية تتجول بثوب الزفاف وطرحة بأحد المتاجر الشهيرة‎ عروس كويتية تتجول بثوب الزفاف وطرحة بأحد المتاجر الشهيرة‎ 2019-10-23 | 08:52:46

وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تواجد إحدى الفتيات داخل أحد المتاجر...

الماء البارد أو المغلي.. أيهما أفضل لطهي المعكرونة؟ الماء البارد أو المغلي.. أيهما أفضل لطهي المعكرونة؟ 2019-10-22 | 14:45:19

أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان...

كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها 2019-10-22 | 08:33:37

رفضت مواطنة كويتية رفع قضية ضد ابنها الذي أصابها في بطنها بسيخ للشوي، قائلة إنه...

Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم 2019-10-17 | 14:58:48

أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد...

علاقة غير متوقعة بين إجهاد الحامل وجنس المولود علاقة غير متوقعة بين إجهاد الحامل وجنس المولود 2019-10-17 | 10:08:14

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن النساء اللائي يرغبن في إنجاب ذكر، عليهن...

حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية 2019-10-15 | 11:06:41

وجه القائمون على مبادرة "خارجة عن القانون" في المغرب رسالة إلى رئيس النيابة...

مجوهرات Pandora تُجري تعاوناً مع ميلي بوبي براون مجوهرات Pandora تُجري تعاوناً مع ميلي بوبي براون 2019-10-14 | 13:26:30

مجوهرات Pandora تُجري تعاوناً مميزاً مع الممثلة ونجمة الشبكة الاجتماعية الساطعة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية توئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com