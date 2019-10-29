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ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية تصفية البغدادي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.


وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع " لن يتم رفع السرية عن الاسم"، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.


وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية، قد أعلن الاثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي "أنجز مهاما استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.


وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل تام"، وفق ما نقلت "فرانس برس".


ورفض الجنرال كشف أسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".


وأشاد ترامب، الأحد، بكلب وصفه بالرائع والموهوب جدا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.




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